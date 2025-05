Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -2

MERCOLEDI' 7 maggio ------------------- FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ariston, Banco BPM, Bper, Cellularline, Intercos, Nexi, Prysmian, Risanamento, Safilo, Tim, Zignago Vetro.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Fineco. Ore 11,30.

- Conference call Ariston. Ore 15,00.

- Conference call Cellularline.

- Conference call Italgas.

- Conference call Lottomatica.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea ordinaria e straordinaria Antares Vision.

Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/24, destinazione risultato di esercizio. Parte straordinaria: proposta di aumento del capitale sociale in via gratuita, proposta di delega al cda della facolta' di aumentare il capitale sociale. In streaming.

- Cesena: assemblea ordinaria e straordinaria Technogym.

Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/24, destinazione utile di esercizio, distribuzione dividendo, nomina collegio sindacale. Via Calcinaro, 2861.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Ordini all'industria m/m, marzo. Ore 8,00.

- Francia: Occupati non agricoli prelim, T1. Ore 8,45.

- Italia: Istat - Commercio al dettaglio, marzo. Ore 10,00.

- Eurozona: Vendite al dettaglio m/m, marzo. Ore 11,00.

ECONOMIA - Milano: si conclude la 58esima Riunione annuale della Banca Asiatica di Sviluppo "Condividere l'esperienza, costruire il futuro", evento organizzato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alle ore 9,00 tavola rotonda "Unlocking the Power of Sustainability Disclosure", con il d.g. del Mef per la regolamentazione e la vigilanza del sistema finanziario, Stefano Cappiello. A seguire alle ore 11,00 "Transforming Food Systems for the Future of Asia and the Pacific", con la presenza dei vertici Fao, Ifad e del presidente Adb Kanda. Presso l'Allianz MiCo-Milano Convention Center.

- Milano: edizione 2025 del Luxury Summit, tradizionale appuntamento del Sole 24 Ore dedicato al mondo del lusso in tutte le sue sfaccettature. Ore 9,00. Presso Magna Pars. Anche in streaming.

- Milano: convegno "L'altra faccia della medaglia - Retail: dal successo delle high street alle opportunita' nei mercati secondari", organizzato da Scenari Immobiliari e presentazione del "Rapporto 2025 sul mercato immobiliare commerciale in Europa e in Italia", a cura di Scenari Immobiliari. Ore 9,30. C.so Venezia, 47.

- Roma: Annual Meeting ABIE "Italia e imprese estere: innovare per competere nel nuovo scenario globale". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Giorgio Fossa, Presidente Universita' Luiss Guido Carli; Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Presso Campus Luiss, viale Romania 32.

- Roma: Logista Italia presenta l'indagine IPSOS "Prodotti da fumo e da inalazione: presentazione sul fenomeno dell'illegalita'." Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze: Massimo Garavaglia, presidente Commissione Finanze del Senato; Federico Rella, vicepresidente di Logista Italia. Presso l'Hotel Quirinale.

- Milano: conferenza stampa di presentazione della 24mo Rapporto ANIASA "60 anni - Muoviamo il futuro.

Sicurezza, Sostenibilita', Condivisione". Ore 10,45.

Segue presentazione dello studio, promosso da Bain & Company e da ANIASA, sui nuovi scenari di mobilita': "Automotive, avanti tutta...anzi no - Chi va nella direzione sbagliata, piu' corre e piu'...arriva tardi?".

Presso The Westin Palace, piazza della Repubblica 20.

