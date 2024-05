Dr. Martens: in esercizio 2023-24 eps -45,7% a 7 pence, ricavi -12,3%

Nella prima meta' del 2024-25 previsto calo ricavi del 20% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mag - Dr. Martens, marchio britannico di calzature e abbigliamento, ha dichiarato che nell'intero esercizio 2023-24 terminato il 31 marzo l'utile base per azione e' sceso del 45,7% su base annua a 7 pence, mentre i ricavi sono scesi del 12,3% a 877,1 milioni di sterline. A cambi costanti, il fatturato risulta in calo del 9,8 per cento. L'indebitamento netto e' aumentato a 357,5 milioni di sterline alla fine di marzo rispetto ai 288,3 milioni dell'anno precedente.

Il consiglio ha proposto un dividendo finale di 0,99 pence per azione, portando il dividendo totale dell'intero anno a 2,55 pence, pari a un pagamento degli utili del 35 per cento.

Il piano prevede di mantenere invariato il dividendo fiscale 2025 in termini assoluti, prima di ritornare a una distribuzione degli utili in linea con la sua politica dei dividendi che prevede una distribuzione compresa tra il 25% e il 35% a partire dall'anno fiscale 2026.

Per l'esercizio fiscale 2024-25 il gruppo prevede un calo dei ricavi di circa il 20% nella prima meta' dell'anno. La societa' implementera', dunque, un piano di riduzione dei costi compreso tra 20 e 25 milioni di sterline, i cui benefici si vedranno nell'anno fiscale 2026.

"Sono fiducioso - ha affermato l'amministratore delegato Kenny Wilson, che si dimettera' prima della fine dell'anno fiscale in corso - che le azioni che stiamo intraprendendo entrando in questo anno di transizione ci metteranno in buona forma per gli anni a venire".

