Dpcm Poste: parere Commissione Camera rinviato alla prossima settimana

Alle 14 audizione Giorgetti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - Il voto della commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera sul parere relativo al Dpcm per la cessione di una quota di Poste italiana sara' rinviato, secondo quanto si apprende, alla prossima settimana. L'espressione del parere era previsto, dopo un primo rinvio e in base alle convocazioni della Commissione, per oggi. Alle 14 verra' intanto ascoltato, sul tema, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in un'audizione convocata dalle Commissioni congiunte di Montecitorio e Senato.

Anche la commissione Bilancio e' chiamata ad esprimersi, per un parere alla commissione Trasporti, sullo stesso provvedimento.

