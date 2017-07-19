Dati
            Notizie Radiocor

            Dolomiti Energia: inaugura nuovo impianto fotovoltaico nelle Marche

            Capacita' installata di 1 MW di potenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Gruppo Dolomiti Energia accelera sulle rinnovabili e inaugura un nuovo impianto fotovoltaico a Mondavio, nelle Marche. L'impianto a terra, con una capacita' installata di 1 MW di potenza, e' progettato per generare annualmente l'energia sufficiente ad alimentare circa 510 famiglie e permettera' di evitare l'emissione in atmosfera di circa altre 550 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. Questo progetto, spiega una nota, si inserisce pienamente nella strategia di crescita sostenibile del Gruppo che raggiunge ora una potenza di oltre 110MW operativi e oltre 100 in costruzione. "Questa realizzazione - ha commentato Stefano Granella ceo del Gruppo Dolomiti Energia - continua il percorso delineato dal nostro Piano al 2030 e ci permette di fornire al sistema elettrico nazionale una nuova fonte di energia capace di accelerare la decarbonizzazione del Paese, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici italiani'.

