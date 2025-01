Dolomiti Energia: acquisisce Hydrowatt Shp, enterprise value di 15 mln

Potenza eolica e solare installata a 47 Mw (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - Il gruppo Dolomiti Energia ha perfezionato il closing per l'acquisizione dal gruppo Epico del 100% del capitale sociale di Hydrowatt Shp. L'enterprise value relativo al perimetro oggetto dell'operazione, spiega una nota, e' pari a 15 milioni di euro, considerando anche futuri earnout legati a due impianti non ancora in esercizio. L'operazione comprende 14 impianti fotovoltaici ubicati fra Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, con una potenza complessiva di 13,1 Mw. Il gruppo intende valutare la possibilita' di partecipare con gli impianti acquisiti allo schema di autoconsumo a distanza con aziende energivore. L'obiettivo e' valorizzare le sinergie di gruppo generando servizi innovativi per la transizione energetica. Con il completamento di questa acquisizione la potenza installata dei parchi eolici e fotovoltaici in esercizio e in costruzione del gruppo sale a circa 47 Mw.

'Questa operazione - ha dichiarato Stefano Granella,ceo del gruppo Dolomiti Energia - si inserisce nel nostro piano di crescita e ci consentira' di creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder. Le sinergie derivanti da questa operazione contribuiranno a ottimizzare la nostra catena del valore, generando nuove opportunita' per i business del gruppo'.

Lab-com

