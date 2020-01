Dl PopBari: tecnici Senato, chiarire natura economico-finanziaria intervento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - Servirebbero "maggiori dettagli informativi circa l'autentica natura economico finanziaria e non di mero sostegno" dell'intervento previsto dal decreto legge sulla Banca del Mezzogiorno-Mcc. Lo chiedono i tecnici del servizio Bilancio del Senato nel dossier sul provvedimento volto nella sostanza al rilancio della Banca Popolare di Bari, relativamente ai profili di quantificazione della misura che prevede la attribuzione a Invitalia di contributi fino a 900 milioni per il rafforzamento patrimoniale della Banca del Mezzogiorno-Mcc per consentire a quest'ultima la promozione di attivita' finanziarie e di investimento anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e societa' finanziarie. Per i tecnici questi elementi 'appaiono viepiu' indispensabili al fine di escludere il rischio di eventuali riclassificazioni contabili ex post' da parte di Eurostat 'nel caso in cui questa dovesse ravvisare l'assenza dei requisiti previsti al fine di escluderne l'impatto anche sul saldo di indebitamento netto, stante la natura di investimento 'finanziario''. Il servizio Bilancio, inoltre, in relazione alla possibile costituzione prevista dal decreto di una nuova societa', sottolinea che 'sembrerebbe utile l'acquisizione sin d'ora di ulteriori elementi informativi volti ad escludere l'assunzione di rischi e connesse responsabilita' patrimoniali correlate alla situazione gestionale della societa' di nuova costituzione, da cui possano derivare implicazioni per i soggetti della Pa comunque coinvolti, a partire dal ministero dell'Economia e delle finanze che risultera' titolare delle partecipazioni'.

