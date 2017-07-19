DJE Kapital AG: tra shock del prezzo del petrolio e opportunita' di ripresa - PAROLA AL MERCATO

a cura del team strategico di DJE Kapital AG (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Dopo un avvio d'anno positivo, a marzo i mercati globali hanno subito una brusca correzione, innescata dal conflitto tra Stati Uniti/Israele e Iran e dal conseguente rialzo dei prezzi energetici legato alle tensioni sullo Stretto di Hormuz. Le borse di Germania, Europa e Giappone sono state le piu' colpite, mentre gli Stati Uniti hanno mostrato maggiore resilienza grazie a una minore dipendenza energetica dal Medio Oriente. A livello settoriale, energia e utility hanno sovraperformato, mentre industriali, materie prime, immobiliare e consumi sono rimasti sotto pressione.

L'incertezza geopolitica e' destinata a persistere nei prossimi mesi. In particolare, i prezzi dell'energia potrebbero mantenersi su livelli elevati ancora per qualche tempo, continuando a pesare sull'economia globale.

Indipendentemente dall'evoluzione della guerra, e' probabile che gli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale e i data center continuino. Di conseguenza, selezionati titoli tecnologici, legati all'IA, industriali ed energetici rimangono promettenti. Il settore energetico potrebbe inoltre registrare buone performance grazie alle imminenti revisioni degli utili. A livello regionale, gli Stati Uniti offrono potenziale per i prossimi mesi, poiche' sono meno colpiti dal conflitto in Medio Oriente rispetto ad Asia ed Europa. Nel segmento obbligazionario, le scadenze a medio termine rimangono promettenti.

I motori della ripresa - IA e autonomia energetica: Nel breve termine, il mercato potrebbe assistere a una ripresa tecnica trainata da un possibile allentamento delle tensioni in Medio Oriente. Un simile scenario favorirebbe un rimbalzo, sostenuto dal superamento dell'attuale sentiment negativo e dal riposizionamento degli investitori che finora hanno mantenuto un atteggiamento prudente.

La spesa destinata a IA, semiconduttori e data center sembra procedere su un binario indipendente dalle crisi geopolitiche. Gli hyperscaler continuano infatti a potenziare la propria capacita' infrastrutturale, rendendo i titoli tecnologici legati all'IA particolarmente promettenti.

Parallelamente, le recenti correzioni subite dai "Magnifici 7" hanno azzerato il premio di valutazione rispetto agli indici generali, riportando i multipli del settore tech ai livelli del 2021 e rendendo i prezzi attuali decisamente piu' equilibrati.

L'autosufficienza energetica protegge l'economia americana dai rincari di gas e petrolio in modo piu' efficace rispetto a Europa o Asia, una resilienza confermata anche dalla robustezza degli indici dei responsabili degli acquisti.

Infine, il settore bancario beneficia di curve dei rendimenti che si mantengono ripide verso l'alto. In assenza di una recessione, questo scenario configura un ambiente operativo favorevole per gli istituti di credito. Anche i timori legati alle turbolenze nel private equity appaiono ridimensionati, come sottolineato recentemente dal CEO di J.P. Morgan Jamie Dimon, che non li considera un rischio primario per la stabilita' del sistema.

Red-

(RADIOCOR) 19-04-26 12:44:03 (0249) 5 NNNN