DJE Kapital AG: inizio d'anno brillante, crescita sostenibile o rischio frenata? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Gennaio ha segnato un inizio d'anno positivo. L'indice globale del mercato azionario MSCI World in euro e' aumentato del 2,15%.

Mentre i mercati azionari statunitensi hanno registrato una solida performance (S&P 500 +1,47% in euro, NASDAQ +0,91%), i mercati europei hanno mostrato uno slancio significativamente maggiore (Stoxx 600 +5,72%, DAX +8,53%). Il Giappone, invece, e' rimasto indietro rispetto al trend globale con un guadagno del +0,48% in euro.

Nel complesso, per il momento rimaniamo costruttivi sui mercati. L'economia statunitense si sta dimostrando solida e una recessione o una crisi dei mercati finanziari sembrano attualmente molto improbabili. Tuttavia, un'economia sana non comporta necessariamente mercati azionari sani. Uno scenario simile a quello della meta' degli anni '90 - moderati tagli dei tassi d'interesse statunitensi in assenza di una recessione - rimane realistico.

Tuttavia, le condizioni di mercato potrebbero inasprirsi a partire dall'estate. Un livello di tassi d'interesse complessivamente piu' elevato negli Stati Uniti continua a favorire il settore finanziario, che consideriamo ancora positivo. Oltre alle prospettive positive per le banche e i titoli finanziari, continuiamo a vedere opportunita' nel settore delle costruzioni e nei progetti infrastrutturali, soprattutto negli Stati Uniti. In Europa, gli investimenti selettivi restano interessanti, ma lo sviluppo economico continuera' a essere condizionato dai problemi strutturali della Germania e dai rischi commerciali derivanti da possibili nuovi dazi statunitensi.

OPPORTUNITA' - Settori e mercati in evidenza Al momento vediamo molteplici aree in grado di fornire opportunita' interessanti, in particolare negli Stati Uniti, che continuano a presentare un maggiore potenziale di crescita strutturale rispetto all'Europa nel medio-lungo termine. Tra i settori, puntiamo su quello finanziario e bancario globale e statunitense, che ha iniziato bene il nuovo anno ed e' ben posizionato in termini strutturali.

Una minore regolamentazione e' un fattore favorevole e anche il protrarsi di tassi d'interesse elevati negli Stati Uniti potrebbe avere un impatto positivo sul reddito da interessi.

Prevediamo inoltre una ripresa delle attivita' di fusioni e acquisizioni nel 2025. Anche gli investimenti nel mercato delle criptovalute troveranno un contesto favorevole sotto la presidenza Trump.

