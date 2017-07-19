DJE Kapital AG: India, tendenze demografiche, mercati dei capitali e rischi di lungo periodo - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Rischi, nonostante l'outlook positivo Nelle elezioni presidenziali del giugno 2024, e' emerso chiaramente il malcontento legato all'insufficienza di sussidi e trasferimenti statali alla popolazione rurale. In stati come Uttar Pradesh e Maharashtra, il partito al governo ha perso un numero significativo di voti rispetto alla tornata precedente. I lockdown e la guerra in Ucraina hanno provocato un aumento dell'inflazione alimentare durante l'ultimo mandato, senza che vi sia stato un corrispondente incremento dei trasferimenti. La politica economica si e' invece concentrata su investimenti lato offerta, con un focus sulle infrastrutture. Tuttavia, un allentamento dell'obiettivo di deficit fiscale o una riduzione di questi investimenti a favore di maggiori sussidi potrebbe compromettere la crescita nel lungo periodo. Inoltre, un eventuale calo delle importazioni di energia dalla Russia potrebbe avere effetti temporanei sui prezzi alimentari e spingere la banca centrale ad adottare una politica piu' restrittiva. Tensioni ricorrenti con il Pakistan e altri conflitti geopolitici - soprattutto legati al mercato energetico - potrebbero influenzare nel breve periodo i premi al rischio su azioni e obbligazioni. Storicamente, pero', tali episodi non hanno mai avuto impatti prolungati sui mercati.

Conclusione: basi solide per performance di lungo periodo In futuro, il mercato azionario indiano sara' trainato principalmente dalla giovane popolazione, dalla solida crescita degli utili aziendali, dall'espansione dell'offerta monetaria superiore al 10%, dalla riduzione del differenziale di rendimento rispetto ai titoli di Stato USA e dalla bassa volatilita' dell'inflazione. L'ampia base della popolazione giovane alimenta i consumi e il mercato del lavoro, mentre le aziende giustificano le loro valutazioni tramite continui incrementi di profitti. La disciplina della Banca Centrale nell'ultimo decennio e le tendenze demografiche stanno quindi spianando la strada verso un futuro redditizio.

* Research & Portfolio Management Analyst, DJE Kapital AG "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

