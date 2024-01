DJE Kapital AG: il clamore per lo 'shot' che fa perdere peso - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - L'impatto sul settore healthcare e su altri settori Spesso i pazienti soffrono anche di malattie concomitanti, tra cui depressione, Alzheimer, apnea notturna, insufficienza cardiaca o insufficienza renale cronica. Sia Eli Lilly che Novo Nordisk stanno testando i principi attivi alla base dei loro farmaci su alcune di queste patologie. Recentemente, Novo Nordisk ha ottenuto risultati positivi negli studi sulle malattie cardiovascolari (studio SELECT) e sull'insufficienza renale cronica (studio FLOW). Risultati positivi che incrementano il campo di applicazione dei farmaci e il mercato a cui si rivolgono, con conseguenti ripercussioni sui prezzi delle azioni. Cosi' come, al contrario, i prezzi delle azioni delle societa' che andrebbero a perdere a seguito dell'introduzione dei farmaci GLP-1 hanno subito forti cali.

Ne e' un esempio un fornitore di dispositivi per il monitoraggio del glucosio tissutale, che e' sceso del 9% il giorno della pubblicazione dello studio positivo SELECT, poiche' il mercato ha ipotizzato che in futuro saranno necessari meno dispositivi di questo tipo. Nel complesso, l'azienda ha perso il 40% della sua capitalizzazione di mercato nel giro di poche settimane. Alcuni operatori di dialisi hanno subito un destino simile perdendo quasi il 17% il giorno in cui e' stato pubblicato lo studio FLOW, poiche' anche in questo caso gli investitori hanno ipotizzato che in futuro ci saranno meno pazienti che necessiteranno di dialisi.

Da un lato, queste fluttuazioni di prezzo delle azioni sono comprensibili, in quanto il prezzo delle azioni riflette le aspettative sul futuro sviluppo commerciale di un'azienda.

Dall'altro lato, le oscillazioni appaiono esagerate perche' non e' chiaro, ne' tantomeno certo, l'impatto sia per il fornitore di sistemi di misurazione del glucosio tissutale sia per gli operatori di dialisi dell'introduzione di questi farmaci. Secondo alcuni operatori di mercato ci potrebbero volere anni prima di vedere che impatto i farmaci GLP-1 avranno sui volumi dei pazienti.

Gli investitori e gli analisti hanno ipotizzato l'impatto dei farmaci GLP-1 anche su altri settori. Uno di questo potrebbe essere quello del food&beverage. Secondo l'amministratore delegato di Walmart, John Furner, si stanno gia' osservando cambiamenti nel comportamento d'acquisto. A suo avviso, le persone che assumono GLP-1 acquistano meno prodotti e soprattutto meno alimenti ad alto contenuto calorico.

Inoltre, gli analisti si aspettano un effetto positivo sull'industria dell'abbigliamento, poiche' le persone che perdono peso grazie al GLP-1 hanno necessita' di acquistare nuovi abiti.

Il trend e' ben noto e sembra essere "in crescita". Basti pensare che alcune aziende hanno deciso di inserire queste "iniezioni per la perdita di peso" tra i benefit aziendali per i propri dipendenti.

Perche' potrebbe essere una bolla Ormai non esiste o quasi investitore che non abbia investito in Eli Lilly e Novo Nordisk. Gli analisti continuano ad alzare le stime per giustificare nuovi obiettivi di prezzo sempre piu' elevati. Il "paniere" dei GLP-1 winner, dove le banche d'investimento raggruppano coloro che potenzialmente trarranno beneficio dal trend del GLP-1, ha nettamente superato il "paniere" dei GLP-1 loser negli ultimi mesi.

Complessivamente, i guadagni nel settore sanitario degli ultimi anni sono legati principalmente a questi titoli, che hanno reso Eli Lilly la piu' grande azienda farmaceutica del mondo e Novo Nordisk la piu' grande azienda europea per capitalizzazione di mercato.

Tuttavia, le due aziende dovranno affrontare anche delle sfide. Una delle piu' grandi riguardera' la capacita' di soddisfare l'enorme domanda. Inoltre, permangono dubbi su quanto a lungo i pazienti continueranno la terapia e su chi ne coprira' i costi. Nell'ultima relazione trimestrale di una delle maggiori compagnie di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti e' stato sottolineato che i costi dei trattamenti con GLP-1 sono gia' troppo elevati. E' possibile che in futuro vengano coperti solo i costi di singole sottoaree con comprovati benefici aggiuntivi, come le malattie cardiovascolari ad esempio. Inoltre, sempre piu' concorrenza sta entrando nel mercato. Altre aziende farmaceutiche, come AstraZeneca, stanno studiando farmaci in questo ambito.

E' quindi importante che Eli Lilly e Novo Nordisk inizino subito la ricerca sulla prossima generazione di farmaci. Se questi studi non dovessero mostrare l'effetto desiderato, cio' sarebbe molto negativo per le aziende. Tuttavia, il rischio maggiore deriva dai cosiddetti cigni neri, cioe' da eventi imprevisti. Se uno dei prossimi studi dovesse rivelare rischi per la sicurezza della salute dei pazienti, ad esempio, questo sarebbe fatale per le aziende stesse.

Il megatrend e' gia' nel portfolio di ognuno E' probabile che questo megatrend si intensifichi ulteriormente. Eli Lilly e Novo Nordisk sono ben posizionate, ma il prezzo dei loro titoli riflette gia' questa situazione.

Per questi titoli, di cui la maggior parte degli operatori di mercato esprime un giudizio e una valutazione positiva, piccole variazioni possono gia' generare un forte impatto sul prezzo delle azioni. In passato, tuttavia, le grandi battute d'arresto hanno rappresentato delle opportunita' di ingresso per nuovi player.

*analista di DJE Kapital AG, settore Healthcare "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

RED-

(RADIOCOR) 01-01-24 14:17:52 (0327) 5 NNNN