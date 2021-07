Digitale: Gubitosi, grandi prospettive, rete stadio 1, ora dati tema centrale

"Calcio fara' fare salto positivo a tutto il settore" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 lug - Per il settore del digitale "ci sono grandissime prospettive, il Pnrr e' molto corposo, paragonabile solo a quello degli Usa in termini di impatto rispetto al Pil. E' il piano con la maggiore attenzione al digitale del mondo". Lo ha detto Luigi Gubitosi, vicepresidente di Confindustria con delega al digitale, al webinar di Anitec-Assinform. "Noi - ha aggiunto - siamo abituati a fare dibattiti sulla rete, che e' fattore abilitante. Se stiamo ancora a discutere dello stadio 1, cioe' della rete, e' preoccupante; il tema centrale e' rappresentato dai dati, come portare le aziende sul cloud, come fare perche' ci sia un'accelerazione". In questo scenario "di particolare rilevanza e' il progetto Gaia-X di cui l' Italia e' socio fondatore. Un altro tema importante e' quello di creare la cultura digitale:c'e' molto lavoro da fare sulle competenze". Ora, spiega Gubitosi, "i mezzi ci sono, vanno spesi con attenzione, intelligenza, oculatezza, ma i fondi ci sono, occorre creare le capacita' e le applicazioni". Il calcio da vedere in rete "fara' fare salto positivo a tutto il settore, non solo ai nomi piu' noti. Si portera' una massa di gente che oggi va su satellite in rete, e sono molto ottimista su quello che leggeremo sull' indice Desi".

