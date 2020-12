Diasorin: via libera Fda per test per la diagnosi dell'Hiv

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 dic - DiaSorin annuncia di aver ricevuto da parte della Food and Drug Administration (Fda) americana l'approvazione a commercializzare il suo test Liaison XL MUREX HIV Ab/Ag HT che completa l'offerta del gruppo per le epatiti e i retrovirus nel mercato statunitense. Il test appena approvato utilizza la tecnologia immunodiagnostica della chemiluminescenza (CLIA) per l'identificazione qualitativa combinata dell'antigene p24 del virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) e degli anticorpi specifici per quest'ultimo virus (gruppo M e gruppo O), come per il virus dell'immunodeficienza umana di tipo 2 (HIV-2) in campioni di siero o plasma. Il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) attacca il sistema immunitario, riducendo l'immunita' del paziente alle infezioni, quali ad esempio la tubercolosi, cosi' come ad alcune forme di cancro. L'HIV continua a rappresentare uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello globale, con oltre 33 milioni di decessi dal suo esordio. Attualmente circa 38 milioni di persone sono positive al virus in tutto il mondo, di cui 1,2 milioni residenti negli Stati Uniti. L'approvazione dei test DiaSorin per l'HIV negli Stati Uniti e' parte dell'accordo di partnership firmato con Beckman Coulter nel 2016 per portare il pannello LIAISON XL delle epatiti (A, B e C) e dell'HIV, gia' disponibile in altre geografie, nel mercato statunitense.

