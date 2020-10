Diasorin: annuncia liceo vincitore di Mad for Science e presenta Fondazione

Il Ceo Rosa: concorso ha avuto un grande successo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ott - Si e' tenuta oggi a Torino la finale della quarta edizione del concorso Mad for Science, organizzato da DiaSorin. La Challenge 2020 ha visto la partecipazione dei migliori otto licei italiani giunti alla finale in una gara che ha visto competere oltre 170 licei provenienti da tutta Italia.

Il vincitore e' stato l'Istituto Filippo Buonarroti di Pisa che si e' aggiudicato 75mila euro per implementare il proprio biolaboratorio scolastico a partire dall'anno scolastico in corso, grazie al progetto che studia la possibilita' di migliorare le proprieta' nutrizionali dell'enjera, alimento di largo impiego nei paesi del Corno d'Africa, tramite l'uso dell'alga spirulina.

Nell'ambito della finale odierna a Torino, Carlo Rosa, Ceo di DiaSorin, ha inoltre presentato la neo costituita Fondazione DiaSorin, che da oggi prende sotto la sua regia tutte le attivita' delle prossime edizioni del concorso Mad for Science. 'Il successo del progetto Mad for Science, l'entusiasmo dei tanti studenti e insegnanti di scienze che hanno partecipato alle quattro edizioni del progetto e la consapevolezza dell'importanza di investire nel talento, nei giovani e nella scuola, ci hanno spinti a costituire la Fondazione DiaSorin, sotto la cui egida si svolgeranno le prossime edizioni del Concorso, affiancate da ulteriori nuovi progetti' ha ricordato Rosa. 'L'obiettivo rimane quello di alimentare la passione per la scienza e far cogliere ai giovani le grandi opportunita' che questa offre, anche per il loro futuro professionale'.

