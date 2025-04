Diageo: giunte 5 offerte non vincolanti per asset sito Santa Vittoria d'Alba

Lo ha comunicato l'azienda nell'incontro di oggi al Mimit (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - Sono 5 le offerte non vincolanti giunte agli advisor per l'acquisizione degli asset industriali del sito di Santa Vittoria d'Alba di proprieta' della Diageo, multinazionale britannica operante nel settore delle bevande alcoliche premium. Lo ha reso noto l'azienda nel corso dell'incontro che si e' tenuto al Mimit per valutare le prospettive industriali dell'impianto di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo, a seguito del disimpegno annunciato dall'azienda a partire da giugno del 202. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, la Regione Piemonte, Confindustria Cuneo e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria. Il termine per la presentazione delle offerte vincolanti e' stato fissato dall'azienda per il 9 maggio. Un nuovo incontro del tavolo avra' luogo al Mimit il prossimo 12 maggio per monitorare gli stati di avanzamento del processo di rilancio del sito piemontese.

