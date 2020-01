Deliveroo: prosegue espansione in Italia, 90 nuovi comuni in I semestre

Arrivera' a oltre 240 localita' (+55%) in sei mesi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 gen - Prosegue il piano di espansione e di investimento sul mercato italiano che consentira' a Deliveroo di arrivare a oltre 240 comuni (+55%) coperte in sei mesi. La societa', piattaforma dell'online food delivery, prevede infatti di ampliare il servizio, aggiungendo 90 nuove localita' nel primo semestre 2020. Si tratta di una crescita territoriale che secondo il gruppo portera' benefici al settore della ristorazione sostenendo la crescita dei ristoranti partner. Il piano di espansione del 2020 inizia nella seconda meta' di gennaio con l'apertura di cinque nuove citta': Sanremo in Liguria (qui il servizio sara' attivato a ridosso della 70esima edizione del Festival della canzone italiana), Montemurlo in Toscana, Seriate e Nembro in Lombardia e Albignasego in Veneto. "Dopo un anno di grande espansione, non solo dal punto di vista territoriale, siamo pronti a iniziare il 2020 confermando i nostri investimenti in Italia", ha detto Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia, sottolineando che "crescere a questa velocita' comporta uno sforzo organizzativo significativo: ogni citta' e' diversa dalle altre e noi vogliamo contribuire a creare nuove concrete opportunita' di lavoro e di sviluppo nel territorio". La societa' ha inoltre segnalato che proseguira' anche nel 2020 la partnership con McDonald's per il servizio McDelivery.

