Deliveroo: +152% gli ordini nel 2019, superata quota 150 citta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 dic - Per Deliveroo, la piattaforma online leader delle consegne di cibo a domicilio, il 2019 in Italia si chiude con un aumento del152% degli ordini, mentre il numero delle citta' raggiunte - con le nuove 16 che saranno "attivate" a dicembre - arriva a quota 155, rispetto alle 34 di inizio anno. Il piano di espansione di dicembre si concentra prevalentemente nel Centro-Nord, con 12 delle 16 nuove aperture in Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana e Sardegna. Per quanto riguarda il Sud, 2 sono le citta' in Calabria e 2 in Campania. In particolare - sottolinea una nota - gia' a partire da questa settimana in Lombardia sara' possibile ordinare utilizzando l'App Deliveroo a Dalmine, Concesio, Tradate, San Martino Siccomario, Segrate e Solbiate Arno. A queste citta' si aggiungono Verbania e Tortona in Piemonte, Silea in Veneto, Montecatini Terme in Toscana, Oristano in Sardegna, Trentola-ducenta e Marcianise in Campania, fino a Lamezia Terme e Catanzaro in Calabria. In quest'ultima, il servizio sara' attivo a partire dalla prossima settimana.

com-arl

(RADIOCOR) 03-12-19 11:58:24 (0270)FOOD 5 NNNN