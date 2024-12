Dea: perfezionato acquisto 80% di Aspm Soresina Servizi, operazione da 3,738 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Dea (Distribuzione elettrica adriatica) ha perfezionato l'acquisto dell'80% di Aspm Soresina Servizi, societa' attiva nella distribuzione e misura elettrica nel Comune di Soresina (Cr) con circa 5.020 Pod e nella distribuzione gas metano con circa 4.100 Pdr e nella gestione della pubblica illuminazione per 10.350 punti luce in alcuni comuni. L'importo della transazione ammonta complessivamente a circa 3,738 milioni di euro, di cui 2,288 milioni per l'acquisizione della partecipazione di controllo in Aspm e 1,45 milioni per la sottoscrizione di un aumento di capitale. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Aspm ha realizzato un valore della produzione pari a 5,171 milioni di euro, con un Ebitda di 1,337 milioni e una Pfn di 2,029 milioni.

'Il closing dell'operazione rappresenta una tappa strategica del nostro percorso di espansione che ha come obiettivo quello di superare la soglia dei 100.000 Pod in gestione. Ufficializziamo oggi il consolidamento del nostro business in Lombardia, quarta regione in cui siamo presenti insieme a Marche, Abruzzo e Liguria, convinti che sia una Regione strategica su cui puntare', ha commentato il direttore generale di Dea, Massimiliano Riderelli Belli.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 05-12-24 18:34:58 (0588)ENE 5 NNNN