Dea: finanziamento in pool dal 10 mln con Cassa Centrale e Banco Marchigiano

Destinati anche all'efficientamento delle infrastrutture (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - Distribuzione Elettrica Adriatica (Dea), societa' leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia, annuncia di aver perfezionato con il Gruppo Cassa Centrale e Banco Marchigiano Credito Cooperativo un finanziamento in pool di 10 milioni di euro. Questo finanziamento, si legge i una nota, e' destinato in parte all'estinzione anticipata di due mutui gia' in essere presso il medesimo istituto di credito e in parte per sostenere i futuri investimenti della societa'. In particolare, il finanziamento sosterra' investimenti destinati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche e degli impianti gestiti in concessione. 'Questo finanziamento rappresenta un importante supporto alla realizzazione del nostro piano di sviluppo', ha commentato l'amministratore delegato di Dea Antonio Osimani.

'In un contesto in cui l'energia costituisce un fattore strategico per l'intero Paese, promuovere l'innovazione delle infrastrutture energetiche riveste per il nostro Gruppo una profonda valenza sociale', ha detto Letterio Merlino, direttore crediti della Capogruppo Cassa Centrale Banca.

'Siamo orgogliosi di aver contribuito al successo di questa operazione finanziaria a supporto di una realta' marchigiana, dinamica e strategica per il sistema energetico nazionale', ha sottolineato il direttore generale di Banco Marchigiano Credito Cooperativo Massimo Tombolini.

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