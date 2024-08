Dea: entra in Lombardia, si aggiudica controllo di Aspm e appalto in 5 comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ago - Dea, societa' marchigiana leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ha acquisito una partecipazione di controllo in Aspm Soresina, attiva nella distribuzione elettrica nel Comune di Soresina (Cremona) con circa 5.020 Pod e nella distribuzione gas metano con circa 4.100 Pdr. Lo comunica Dea in una nota spiegando che Aspm gestisce inoltre la pubblica illuminazione per 8.471 punti luce nei Comuni di Manerbio (Bs), Soresina (Cr), Orzinuovi (Bs), Robecco D'Oglio (Cr), Rivarolo Mantovano (Mn). L'operazione, viene spiegato, "si inserisce nel piu' ampio progetto strategico di Dea di crescita per linee esterne al fine di aumentare il numero di Pod gestiti ed espandere la propria presenza geografica".

L'importo della transazione ammonta a circa 3.738 migliaia di euro, a fronte dell'acquisizione da parte di Dea di una quota del capitale sociale di Aspm pari all'80%.

Il Direttore Generale Massimiliano Riderelli Belli ha cosi' commentato: "Con l'operazione Aspm diamo attuazione alla strategia annunciata in sede di Ipo, che prevede un percorso di crescita per linee esterne al fine di raggiungere e superare la soglia di 100.000 Pod gestiti. Riteniamo che il controllo di Aspm sia un passo molto importante nella strategia multiregionale della societa', in quanto ci consente di estendere la nostra sfera di operativita', oltre alle tre attuali regioni (Marche, Abruzzo, Liguria), alla Lombardia".

