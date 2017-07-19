Dea: dal 30 giugno funzione d.g. assorbita dall'a.d. Antonio Osimani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - A partire dal prossimo 30 giugno la funzione di direttore generale di Dea, societa' attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia, sara' assorbita dall'attuale amministratore delegato, Antonio Osimani, e a partire dal 1 luglio prossimo, Massimiliano Riderelli Belli tornera' a svolgere a pieno la funzione di direttore generale in Astea. Lo rende noto un comunicato aggiungendo che entro il prossimo 31 luglio "trovera' invece attuazione il passaggio alle dipendenze della societa' di Lucia Maceratini, attuale dirigente amministrativo, cfo e investor relations manager.

Com-cel.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 29-06-26 20:03:14 (0617)ENE,UTY 5 NNNN