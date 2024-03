DeA Capital: IDeA Agro con Spo Zentrum e Jingold per produzione avocado siciliano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar - IDeA Agro, fondo che investe nelle filiere agricole di DeA Capital Alternative Funds Sgr (controllata al 100% da DeA Capital), ha avviato un nuovo sviluppo agricolo che prevede la realizzazione di un impianto di avocado in Sicilia su un areale di circa 100 ettari nella provincia di Siracusa, in partnership strategica con S.P.O. Zentrum e Jingold. Agro Avo, la nuova realta' nata dalla partnership, mira a diventare in pochi anni un player di riferimento nella produzione e commercializzazione di avocado siciliano in Italia. S.P.O. Zentrum, partner operativo locale nell'operazione, e' una societa' siciliana specializzata in prodotti ortofrutticoli, mentre Jingold, partner commerciale e di prodotto nell'operazione, e' un attore globale nel settore del breeding e della commercializzazione di kiwi.

Come si legge in una nota, "l'idea di sviluppare un avocadeto in Sicilia e' legata all'evidente opportunita' di mercato che vede da diversi anni un trend dei consumi in costante ascesa sia a livello nazionale che internazionale". Pier Luigi Rossi, managing director del Fondo IDeA Agro ha parlato di "un ambizioso progetto, che ci vede collaborare con rinomati partner nell'ambito della produzione e della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli italiani come S.P.O. Zentrum e Jingold. Dal suo primo closing nel 2018, il Fondo ha concluso con successo, con questa ultima operazione, nove investimenti per complessivi oltre 1.000 ettari, mirati a potenziare e sviluppare filiere agricole e agroindustriali corte e integrate". Il progetto "rappresenta un'ottima opportunita', che potrebbe portare benefici significativi all'agricoltura locale e all'economia regionale. Riteniamo che l'investimento nella coltura di avocado in Sicilia possa offrire a S.P.O. Zentrum interessanti prospettive di crescita, promuovendo una gamma ancora piu' diversificata di colture all'interno del portafoglio prodotti e offrendo un'ulteriore risorsa redditizia per la societa'", ha aggiunto Giacomo Rizzo, Ad di S.P.O. Zentrum. Anche per Jingold, spiega l'Ad Alessandro Fornari, "l'iniziativa rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione e diversificazione", motivo per cui c'e' fiducia nel fatto che "l'impianto avra' un impatto positivo sia sul territorio che sulla nostra societa'".

Ars

