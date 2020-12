De' Longhi: completa acquisizione di Capital Brands per 421 mln dlr

Gli Usa diventano il primo mercato per il gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - De' Longhi ha finalizzato l'acquisizione di Capital Brands Holding.

L'operazione, annunciata a fine novembre, e' stata perfezionata una volta completato l'iter autorizzativo e in seguito al verificarsi delle condizioni sospensive. Capital Brands, fondata nel 2003 e con sede a Los Angeles, 'sviluppa prodotti nel settore della nutrizione ad uso domestico, commercializzati in oltre 100 mercati in tutto il mondo con i marchi Nutribullet e Magic Bullet'. Con questa transazione, sottolinea una nota, 'gli Stati Uniti diventano il primo mercato per il gruppo De' Longhi, con un fatturato aggregato superiore a 500 milioni di dollari'. L'acquisizione di Capital Brands e' avvenuta a un prezzo, su base 'cash-free, debt-free', di 421 milioni di dollari, 'pari ad un multiplo dell'ebitda adjusted previsto per il 2020 di poco superiore alle 8 volte'. La cifra sara' pagata attingendo alle riserve di liquidita' di De' Longhi. Si prevede, conclude il comunicato, 'che l'operazione sia "accretive" per De' Longhi', cioe' abbia un impatto positivo sui conti del gruppo, 'gia' dal prossimo anno'.

