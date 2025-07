Ddl Rai: opposizioni, il testo di riforma della maggioranza e' irricevibile

'Mira a vera e propria occupazione politica' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - Il Ddl di riforma della Rai presentato al Senato dalla maggioranza "e' stato giudicato 'irricevibile', una proposta che mira a una vera e propria occupazione politica della Rai". Cosi' i rappresentanti di Camera e Senato di Pd, M5S, Avs, Iv, Az, +Europa in una nota diffusa a seguito della riunione del tavolo convocato "per definire le linee di azione comuni, ispirate ai principi dell'European Media Freedom Act", insieme a "esponenti della societa' civile impegnati per un'informazione libera e pluralista". Viene inoltre preannunciata la "stesura di una proposta unitaria".

Per il 'cantiere delle opposizioni' della riforma Rai, "l'ipotesi di elezione dei componenti del Cda e della presidenza, senza quorum qualificato, e' infatti un vero e proprio atto di forza che punta a garantire alla maggioranza un controllo assoluto sul servizio pubblico, in totale disprezzo del pluralismo e dell'indipendenza in senso editoriale e funzionale della Rai". Viene inoltre evidenziato, secondo i parlamentari delle opposizioni, che "nel testo della maggioranza mancano procedure e criteri trasparenti, anch'essi atti a garantire l'effettiva indipendenza della Rai; non viene chiarito il perimetro del servizio pubblico, non si garantisce trasparenza ne' un monitoraggio esterno efficace, e si ignora del tutto il tema cruciale delle risorse economiche per assicurare un servizio pubblico di qualita'. Inoltre, non si dice nulla sull'annoso tema delle porte girevoli tra i nominati nel cda".

