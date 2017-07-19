Ddl bilancio: Damiani (FI), includere risparmiatori ex Popolare Bari in Fir
Emendamento alla manovra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - "Per la Puglia sono promotore di un emendamento che mira a includere nel Fondo indennizzi per le vittime di frodi finanziarie anche i risparmiatori della ex Banca Popolare di Bari. Attualmente il fondo ha gia' una dotazione di circa 205 milioni di euro che, con il mio emendamento, verrebbero incrementati di altri 20 milioni. Lo ritengo un intervento doveroso nei confronti di migliaia di risparmiatori traditi che, purtroppo, non hanno ricevuto il giusto ristoro"". Cosi' il capogruppo FI in commissione Bilancio del Senato, Dario Damiani, relatore della legge di Bilancio, in un'intervista alla 'Gazzetta del Mezzogiorno'".
