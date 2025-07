Dba Group: siglati 2 contratti con Terna per Adriatic Link

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 2 lug - Dba Group, tramite la controllata Dba, ha siglato due nuovi contratti con Terna per lo sviluppo dell'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino che colleghera' Marche e Abruzzo.

L'infrastruttura consentira' di incrementare lo scambio di energia nella parte centrale della Penisola, rispondendo alle esigenze di sicurezza e flessibilita' del sistema elettrico nazionale e agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il collegamento sara' realizzato in corrente continua (Hvdc - High Voltage Direct Current), basato sulla tecnologia Voltage Source Converter (Vsc), che garantisce elevata efficienza e affidabilita'.

Dba gestira' le azioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere del tratto abruzzese del cavo terrestre: un'attivita' svolta in Associazione Temporanea d'Impresa (Ati) con Rr Consulting, con Dba come mandataria al 55%. Questo incarico ha un valore complessivo fino a 485.620 euro (di cui la quota di Dba rappresenta il 55%) e si estende su una durata di 34 mesi, con la possibilita' di un'estensione opzionale di ulteriori 18 mesi. Il secondo contratto, invece, vede Dba come unico affidatario della direzione lavori per le opere relative al cavo terrestre del tratto marchigiano dell'Adriatic Link. Il valore di questo incarico e' pari a circa 892.000 euro e la durata prevista e' di 40 mesi, con un'opzione per ulteriori 10 mesi.

