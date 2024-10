Dba Group: apre sede operativa a Palermo, cresce a 70 numero addetti in Sud Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ott - Dba Group, azienda attiva nel settore della consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni Ict, torna a investire nel Sud Italia aprendo a Palermo la prima sede operativa nella regione. 'L'iniziativa - si legge in una nota - rientra in un piu' ampio progetto di sviluppo del Gruppo, con l'obiettivo di promuovere nuove intese con realta' imprenditoriali e amministrazioni locali, favorendo la crescita del territorio'. Dopo aver investito in Puglia e Campania, la societa' si focalizza nuovamente sul Sud Italia e punta sulla Sicilia. Con il nuovo presidio di Palermo, dove il gruppo prevede di impiegare entro il 2025 16 risorse (di cui otto gia' operative), il numero di addetti nel Sud si incrementa ulteriormente, arrivando a quota 70. 'Siamo fermamente convinti - ha commentato in una nota Raffaele De Bettin, adelegato Dba Group - che il Sud Italia rappresenti un'area di grande potenziale nel contesto dell'innovazione tecnologica, in particolare nei settori dell'integrazione digitale e della trasformazione delle infrastrutture urbane.

Abbiamo gia' potuto testare queste potenzialita' nei progetti realizzati in Puglia e Campania e siamo certi che anche in Sicilia riusciremo a promuovere iniziative legate alla transizione energetica, digitale ed ecologica sostenibile, mettendo a disposizione del territorio le competenze del gruppo'.

