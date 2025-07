Dba: attivato software di monitoraggio ambientale del Porto di Taranto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 29 lug - Dba Group, annuncia che la nuova piattaforma software di monitoraggio ambientale, sviluppata dalla divisione Ict della societa' controllata Dba, e' attiva nel porto di Taranto.

Il sistema permette di raccogliere i dati su inquinamento atmosferico acustico, idrico, flussi di rifiuti, merci e veicoli all'interno del porto e grazie a tecnologie Open Source e paradigmi dell'Internet of Things (IoT) e' possibile gestire una mole di informazioni eterogenee ed offrire elevate prestazioni agli utenti.

Grazie al recente accordo tra l'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto con la Capitaneria di Porto di Taranto e Arpa Puglia, la suite sviluppata da Dba, che raccoglie i dati del monitoraggio integrato ambientale eseguito da Ambiente SpA, sara' accessibile a entrambi gli Enti per consentire un migliore controllo della qualita' dell'ambiente.

"Si tratta di una soluzione pensata non solo per i porti, ma che puo' essere applicata in altri ambiti critici come smart city, data center o grandi infrastrutture - spiega Raffaele De Bettin, ceo di Dba Group. - E' il risultato della nostra visione che coniuga ingegneria, ICT e sostenibilita', per supportare la transizione ecologica e contribuire a una gestione piu' efficiente e responsabile delle risorse ambientali, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e qualita' della vita nei territori'.

