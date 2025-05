Dazi: Gros-Pietro, Tesoro Usa fatica a vendere titoli, credo Trump fara' modifiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 23 mag - 'Il Tesoro degli Stati Uniti ha difficolta' a vendere i suoi titoli nel senso che i tassi di interesse a cui riesce a venderli stanno salendo rapidamente. Tutto questo mi fa pensare che il presidente Trump, che ha una certa abilita' in questo tipo di confronti, fara' delle modifiche, prima o poi. Vedremo che modifiche fara''. Lo ha dichiarato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine dei lavori del Festival dell'Economia di Trento. 'I dazi creano una incertezza sul futuro della globalizzazione che ha avuto anche degli effetti negativi - ha aggiunto -. Tanto per fare un esempio relativo al nostro Paese, penso ai dipendenti di un produttore di scarpe marchigiano che si sono trovati in concorrenza indiretta con la manodopera che produce scarpe in Vietnam, con costi della vita e salari completamente diversi.

E questo e' un grandissimo problema che deve essere risolto con una diversa organizzazione internazionale'. 'I dazi - ha aggiunto tuttavia Gros-Pietro - non possono raggiungere da soli questo risultato ma producono danni. Le tariffe sul commercio sono un prelievo e fanno aumentare il costo della vita'. Negli Stati Uniti, in particolare, 'il flusso delle importazioni e' enorme ed ha contribuito a tenere basso il costo della vita'. Ora 'i dazi faranno aumentare il costo della vita, ma questi aumenti diventano entrate per lo stato americano che ha gia' i suoi problemi di bilancio. Una delle intenzioni di Trump e' di ridurre le imposte, principalmente per le aliquote piu' alte che riguardano i ricchi mentre il costo della vita lo pagano tutti'. In definitiva, 'uno degli effetti' del dazi 'sara' un aumento delle entrate degli Stati Uniti, ma a carico dei cittadini americani, in particolare per i redditi bassi. Questo potrebbe creare dei problemi politici, in particolare in vista delle elezioni di mid term, e quindi il presidente Trump cerchera' di modificare la sua politica dopo aver ottenuto dei risultati'.

