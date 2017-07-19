Dazi: analisti, Borse abituate a stop and go di Trump, impatta piu' Nvidia -2

'Incertezza e' stata diluita. Ora decisivo futuro del tech' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - L'attesa dalle sale operative, si spiega, e' per 'un avvio moderatamente risk-off' con 'prese di profitto su ciclici ed esportatori, piu' domanda per i difensivi Usa e un po' di 'flight-to-quality' su Treasury/dollaro', cioe' lo spostamento verso attivita' meno rischiose. Certo, la Corte Suprema Usa con la sua decisione 'frena i poteri d'emergenza di Trump, ma il 15% sui dazi mantiene alta l'incertezza, quindi per ora e' piu' rumore politico che vero cambio di regime. La situazione e' comunque molto incerta'.

La Corte Suprema ha 'chiuso una porta, ma ne ha aperte diverse altre' ragiona un operatore di lungo corso, perche' 'ha eliminato un rischio binario, quello di una bocciatura immediata dell'impianto tariffario, ma ha trasformato l'incertezza in qualcosa di piu' lungo e distribuito nel tempo'. Gia' venerdi', in fondo, dopo la sentenza 'il mercato ha reagito con compostezza. Segno che lo scenario base era gia' ampiamente prezzato'. Ma, ragiona lui, 'il nodo piu' delicato e' rimasto fuori dal verdetto: la Corte non si e' espressa sui possibili rimborsi dei circa 175 miliardi di dollari di entrate tariffarie raccolte sotto Ieepa', cioe' l'International emergency economic powers act del 1977. La questione passa ai tribunali inferiori e questo 'apre una zona grigia che pesa su imprese e bilancio federale. Non e' un tecnicismo giuridico, e' un tema che puo' incidere su margini, flussi di cassa e aspettative fiscali'.

In sintesi, 'l'incertezza non e' scomparsa, e' stata diluita' ma 'la storia recente insegna che i mercati temono l'imprevedibilita' piu' dei dazi in se''.

Quanto alle attese sui listini, massima attenzione anche sul dollaro: 'Se dovesse indebolirsi ancora, significherebbe che il mercato sta chiedendo un premio al rischio piu' alto sul commercio Usa. Un dollaro debole in questo contesto non e' solo una dinamica valutaria, e' un messaggio sulla credibilita' e sulla prevedibilita' della politica commerciale. Se invece la valuta dovesse reggere, potremmo leggere la mossa come gia' metabolizzata'.

Tra poche ore, al suono della campanella dei mercati, arriveranno le prime risposte.

