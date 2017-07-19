Dassault Systemes: Life Sciences, accordo acquisizione ArisGlobal per 1,8 mld $

Corrispettivo aggiuntivo fino a 200 mln $ legato a ricavi AI (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 ago - Dassault Systemes annuncia di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di ArisGlobal, leader nelle piattaforme enterprise di compliance AI-native per il settore Life Sciences. In base ai termini dell'accordo, Dassault Systemes acquisira' ArisGlobal per circa 1,8 miliardi di dollari in denaro al closing, oltre a un corrispettivo aggiuntivo fino a 200 milioni di dollari, legato al raggiungimento di obiettivi pluriennali di ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale. L'operazione e' stata approvata all'unanimita' dal Cda di Dassault Systemes. La piattaforma enterprise AI-native di ArisGlobal serve oltre 200 clienti, tra cui meta' delle prime 50 aziende bio farmaceutiche a livello globale, oltre a societa' biotech, medtech, CRO e autorita' sanitarie internazionali. La sua piattaforma core e' integrata nei processi aziendali critici, gestisce ogni anno oltre 12 milioni di segnalazioni sulla sicurezza dei pazienti. ArisGlobal conta oltre 1.300 dipendenti nel mondo e prevede di generare 175 milioni di dollari di ricavi nel 2026. 'Questo momento rappresenta una tappa fondamentale nella nostra ambizione di trasformare il settore Life Sciences collegando molecola, paziente e risultati nel mondo reale - dichiara Pascal Daloz, Ceo e Chairman del Cda di Dassault Syste'mes -. Il settore sta entrando in una nuova era dell'innovazione, guidata dall'intelligenza artificiale e dal passaggio verso la medicina di precisione, mentre cresce la complessita' operativa e normativa. La nostra visione di virtualizzare il settore non e' mai stata cosi' attuale'.

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