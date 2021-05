Danone: tagliera' 60-70 posti di lavoro in filiale Evian

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - Danone tagliera' '60-70 posti di lavoro' tra dirigenti e personale amministrativo presso la filiale Evian. I tagli, che potrebbero essere effettivi "alla fine dell'estate", devono ancora essere precisati, aggiunge Raymond Bottollier, segretario della CGT del gruppo. Secondo il sindacalista, i tagli fanno parte di un piano di tutela del lavoro chiamato "Local First", un progetto di riorganizzazione globale, portato avanti dall'ad Emmanuel Faber dall'autunno 2020, prima di lasciare i vertici del gruppo a meta' marzo, ma non e' stato rinnegato dalla nuova dirigenza. Danone a inizio aprile ha confermato il taglio di 1.850 posti di lavoro in tutto il mondo, di cui 458 in Francia. Sono in corso consultazioni congiunte per perfezionare il piano. Il management di Danone, che conta 100.000 dipendenti nel mondo, ha sottolineato la necessita' di generare risparmi e aumentare la redditivita' del gruppo.

