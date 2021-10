Danieli: guidance fatturato tra i 3,5 e i 3,7 mld euro per l'esercizio 2022-23

Ebitda tra 330 e 360 mln euro, ordini tra i 3,6 e i 4 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 21 ott - Danieli & C. Officine Meccaniche presenta la guidance per l'esercizio 2022-23 che punta su un fatturato consolidato tra i 3,5 e i 3,7 mld euro. Previsto in crescita il valore della produzione sia della divisione plantmaking (tra i 2,2 e i 2,4 mld euro contro gli attuali 1.847,8 mln euro) che per la divisione steelmaking (tra gli 1,3 e 1,4 mld euro contro i 938,5 milioni del bilancio 2020-21).

Positive le previsioni per l'esercizio 2022-23 anche in termini di ebitda indicato tra i 330 e i 360 mln euro suddivisi tra i 170-190 mln della divisione plantmaking e i 160-180 della divisione steel. Per il periodo 2022-23 la societa' prevede un portafoglio ordini orientato tra i 3,6 e i 4 mld euro con la divisione plantmaking forte di ordini tra i 2,9 e i 3,1 mld euro. L'indebitamento di Danieli si conferma, anche nella guidance 2022-23, negativo, con casa netta per circa 1 miliardo di euro.

"Il nostro obiettivo e' di essere in grado operativamente di raggiungere i 4 miliardi di euro di fatturato e un ebitda non inferiore ai 400 milioni di euro nel giro di 2 o 3 anni se il mercato ci supporta - ha detto Alessandro Brussi vicepresidente e Cfo del gruppo Danieli. - Lo faremo, per quanto riguarda la divisione Plantmaking, con la digitalizzazione e la realizzazione di impianti piu' compatti e flessibili. Ci stiamo preparando nel contempo a gestire la svolta della decarbonizzazione per ottenere green steel che interessa a tutti i nostri clienti nel mondo. Con la divisione Steelmaking punteremo nel contempo ai 2 milioni di tonnellate di prodotto spedito riducendo contestualmente la nostra carbon footprint".

L'esercizio chiuso a giugno 2021 presentava un fatturato complessivo pari a 2,78 mld euro con un ebitda a quota 250,2 mln euro e utili netti pari a 80,2 mln euro.

