d'Amico International: ok soci a conti, dividendo, politiche di remunerazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - L'assemblea ordinaria di d'Amico International Shipping, societa' che opera nel trasporto marittimo su scala internazionale, ha approvato il bilancio 2024 che chiude con un utile netto consolidato pari a 188,478 milioni di dollari. I soci hanno deliberato di destinare il risultato civilistico netto, pari a 66,97 milioni, per 302.451 dollari a riserva legale e per 66,669 milioni come risultati portati a nuovo.

L'assemblea ha inoltre dato il via libera al pagamento, a valere sugli utili non distribuiti, di un dividendo annuale lordo di 0,2940 dollari per azione emessa ed in circolazione (0,2499 dollari netti, dopo aver dedotto la ritenuta fiscale massima applicabile del 15%), corrispondente a una distribuzione totale di circa 35 milioni di dollari che sara' effettuata il 7 maggio con relativo stacco del coupon numero 9 (ex-date) il 5 maggio e record date il 6 maggio. Non sara' corrisposto dividendo alle azioni proprie riacquistate dalla societa', in quanto queste non hanno diritto al dividendo. Ad oggi, le azioni proprie riacquistate ammontano a 5.231.064, pari al 4,21% del capitale sociale.

I soci hanno inoltre deciso di manlevare i membri del consiglio di amministrazione per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni durante l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2024, ai sensi della legge lussemburghese applicabile alla societa'; determinare il compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione per l'esercizio 2025 nell'importo complessivo fisso lordo di 560.000 dollari che sara' poi distribuito dal consiglio di amministrazione ai suoi membri inclusi coloro che rivestono particolari cariche; prendere atto e approvare con voto consultivo la politica generale sulle remunerazioni 2025 e la relazione sulle remunerazioni 2024; approvare il piano di incentivazione variabile di medio-lungo termine 2025-2027.

