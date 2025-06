Cy4Gate: si aggiudica contratti con durata biennale da circa 2 mln in cyber security

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - Cy4Gate, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, annuncia la sottoscrizione di nuovi contratti di durata biennale e del valore complessivo di circa 2 milioni di euro con primari clienti Corporate italiani del settore Banking, per la fornitura di soluzioni tecnologiche antifrode avanzate dedicate alla protezione del perimetro digitale e alla resilienza cibernetica delle infrastrutture aziendali. I contratti prevedono l'adozione di tecnologie sviluppate internamente dal Gruppo e progettate per garantire una protezione proattiva contro minacce complesse e persistenti, in contesti organizzativi ad alta esposizione.

Le forniture comprendono sia nuove licenze software che upsell su clienti esistenti.

Emanuele Galtieri, ceo e general manager di Cy4Gate Group, ha dichiarato: 'La crescente consapevolezza del ruolo strategico della sicurezza digitale da parte del mondo corporate e nel settore bancario in particolare e' un segnale chiaro: la cyber security non e' piu' vista solo come una spesa, ma come una priorita' strategica di investimento per garantire resilienza del business e continuita' operativa. Questi nuovi contratti confermano la fiducia del mercato nella nostra capacita' di offrire soluzioni solide, efficaci e capaci di accompagnare le imprese italiane nei percorsi di evoluzione tecnologica e protezione dei propri asset piu' critici".

