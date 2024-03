Cy4Gate: contratti per oltre 600 mila euro per ricerca e sviluppo in cybersecurity -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - Si tratta di contratti, aggiunge la nota di Cy4Gate, che permettono di impiegare a pieno le potenzialita' che l'azienda esprime con competenze di nicchia molto profonde in un settore in continua evoluzione, consolidando un'expertise nel dominio che pone Cy4Gate tra i piu' qualificati interlocutori nazionali nel design e sviluppo di tecnologie applicate alla sicurezza cibernetica.

Emanuele Galtieri, ceo e general Manager di Cy4Gate Group ha dichiarato: 'Abbiamo acquisito un progetto importante, poiche' iniziative di ricerca e sviluppo come queste rappresentano per noi la linfa vitale per confermarci nel settore come dei 'first mover' e stare al passo con il rapido evolversi delle minacce. Confermiamo, cosi', la nostra vocazione prodotto-centrica e continueremo ad agire per rendere disponibili e accessibili queste sofisticate tecnologie ad un mercato sempre piu' ampio, quello del mondo corporate che ne ha grande necessita' e a cui la nostra strategia dedica un focus specifico'.

