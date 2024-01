Cucinelli: ricavi preliminari 2023 a 1,13 mld, +23,9% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 gen - In una nota la societa' sottolinea come 'il fatturato dell'anno appena concluso sia il piu' alto della nostra storia, con una crescita che ci ha portati a superare 1,1 miliardi di euro di ricavi'. Entrambi i canali sono cresciuti in questa ultima parte dell'anno, portando la crescita per il canale Retail sull'intero anno al +30,2% e per il canale Wholesale al +13,4%. A livello geografico, i ricavi in Europa ammontano a 428,1 milioni (+16,8%), nelle Americhe e' di 404,4 milioni (+20,8%), in Asia crescono del 40,4% a 306,8 milioni.

L'indebitamento finanziario netto caratteristico mantiene una parita' rispetto all'anno precedente, con un valore al 31 dicembre 2023 pari a circa sette milioni di euro.

'Analizzando la situazione finanziaria del 2023, riteniamo che la solidita' della struttura aziendale, unita ad una generazione positiva di flussi di cassa e ad un utilizzo sano del Capitale Circolante Commerciale, abbia accompagnato come sempre la politica di investimenti e la distribuzione dei dividendi', spiega la societa'. Il presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di Moda, Brunello Cucinelli, commenta: 'Si e' concluso un altro anno che noi definiamo particolarmente significativo e nobile per il brand, con un aumento di fatturato del 23,9% e, vista l'eccellente qualita' delle vendite, ci attendiamo un ottimo profitto. Ci onora inoltre l'immagine che la nostra Casa di Moda trasmette al mondo del lusso artigianale e del lifestyle. Gli ottimi ordini in portafoglio della collezione Primavera-Estate 2024 e l'eccellente partenza delle vendite nelle nostre boutique e nei multibrand ci permettono la piu' ottimistica visione del primo semestre di questo anno. In considerazione di tutto cio', confermiamo la nostra grande positivita' per questo anno dove immaginiamo una bella, gradevole e sana crescita intorno al 10%'.

