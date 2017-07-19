Dati
            Notizie Radiocor

            Cucinelli: presidente, anticipato conti '25 anche perche' chiarita posizione con Saks

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 feb - Il fondatore dell'omonima casa di moda, Brunello Cucinelli, ha aperto la conference call con gli analisti, per spiegare i conti del 2025, spiegando che la pubblicazione del bilancio e' stata anticipata di circa tre settimane per due motivi. 'Primo - ha detto - perche' la prossima settimana ci sara' la fashion week milanese, uno degli appuntamenti piu' importanti al quale partecipera' la stampa di tutto il mondo, con cui parleremo con estrema semplicita' di tutto perche' tutto e' stato comunicato'. Inoltre, ha aggiunto l'imprenditore, 'abbiamo chiarito la nostra posizione con Saks'.

            Anche il co-ceo, Luca Lisandroni, ha sottolineato che la situazione nei confronti del gruppo americano e' serena e tranquilla.

            emi-

            (RADIOCOR) 18-02-26 18:24:18 (0614) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Brunello Cucinelli 86,10 +1,29 17.39.42 84,30 86,30 84,76


