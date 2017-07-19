Dati
            Notizie Radiocor

            Cucinelli: Cucinelli, con dazi Usa al 10 e poi 15% non cambiera' quasi niente

            Il Sole 24 Ore Radiocor Milano, 25 feb - L'introduzione di dazi al 10 per cento con la prospettiva che salgano al 15% non impattera' sui numeri di Brunello Cucinelli. Il fondatore e presidente esecutivo ha spiegato a Radiocor che "non cambiera' quasi niente. In piu' le nuove tariffe dureranno solamente fino al 24 luglio e quasi non toccheranno le spedizioni per l'autunno-inverno". Ovviamente poi sara' da chiarire l'evoluzione del quadro.

            L'impreditore ha espresso soddisfazione per la presenza di buyer e giornalisti da tutto il mondo alla presentazione delle sue collezioni per la prossima stagione autunno-inverno, ritenendo che il mood nel comparto moda sta migliorando."Il 2026 sara' un anno di grande riequilibrio per il settore. Poi ogni brand si muovera' alla sua maniera, ma si sente nell'aria piu ottimismo" ha concluso.

            Emi-

