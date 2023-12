Cucinelli: alza stime ricavi 2023, ora vede +22-23% oltre 1,1 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 dic - Dopo poco piu' di 10 anni dalla quotazione alla Borsa Italiana, il 18 dicembre 2023 segnera' inoltre l'ingresso del titolo all'interno del Ftse Mib: "un risultato importantissimo e di grande prestigio, che ci rende molto orgogliosi soprattutto per il modo in cui crediamo di averlo raggiunto', ovvero, 'cercando di mantenere fede ai principi che contraddistinguono la base etica della nostra impresa, dai valori del capitalismo umanistico e dell'umana sostenibilita', alla valorizzazione del lavoro artigianale in ogni sua forma', sottolinea Cucinelli in una nota. La casa di moda ha anche messo a punto un piano per la riduzione di riduzione delle emissioni di gas serra, oltre al piano triennale di investimenti per la produzione artigianale, con l'ampliamento della sede di Solomeo e la costruzione della nuova fabbrica di abiti sartoriali maschili a Penne in Abruzzo.

