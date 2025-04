Cube Labs: premiata da Capital Finance International

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Cube Labs ha ricevuto il riconoscimento 'Champion of Scalable Market-Ready Healthcare Ventures Italy 2025' dalla rivista internazionale Capital Finance International, che ogni anno seleziona le persone e le organizzazioni che, a livello mondiale, definiscono le best practice di settore. La giuria ha evidenziato che Cube Labs 'sta ridefinendo l'intersezione tra scienza e imprenditoria attraverso il suo modello di venture building, progettato per creare aziende healthcare scalabili e pronte per il mercato' ed e' in grado di trasformare 'la ricerca accademica all'avanguardia in imprese sostenibili, bypassando i modelli tradizionali'. 'Il conseguimento di questo nuovo prestigioso premio internazionale rappresenta un ulteriore riconoscimento del successo del nostro innovativo modello di trasferimento tecnologico - dichiara Filippo Surace, Ceo e fondatore di Cube Labs -. Grazie al nostro sviluppo sui mercati globali, a partire da India, Emirati Arabi Uniti e Usa, rafforzeremo ancora di piu' la nostra capacita' di sostenere idee pionieristiche e soluzioni innovative con l'obiettivo di democratizzare l'accesso alle cure e creare un impatto positivo duraturo'.

