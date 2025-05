Cronos Vita (ex Eurovita): Signorini annuncia il varo della scissione

Sindacati: decisa suddivisione personale senza consultazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - Cronos Vita, la compagnia che ha ereditato gli oltre 11 miliardi di polizze di Eurovita si avvia a chiudere i battenti. Il presidente dell'Ivass Luigi Federico Signorini, Autorita' 'regista' del salvataggio delle polizze dei clienti della compagnia e dei dipendenti, oggi in Senato davanti alla Commissione Banche ha rivelato la conclusione dell'iter con la messa a punto della scissione degli attivi ex Eurovita tra le cinque compagnie che si sono impegnate nel salvataggio: Allianz, Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita e Unipol. Le polizze erano state prese in carico dal 'veicolo', la compagnia Cronos Vita partecipata dai cinque big assicurativi. La ripartizione, secondo indiscrezioni, prevede un pacchetto da 2,5 miliardi di polizze ex Eurovita a Unipol che dovrebbe acquisire in particolare le polizze collocate sul mercato da Finint. Poste Vita riceverebbe polizze per 2,5 miliardi, collocate da Popolare Puglia e Basilicata, Cassa Volterra, Banca di Piacenza e Widiba (Mps). Intesa Sanpaolo Assicurazioni avrebbe un pacchetto da 2,4 miliardi (polizze collocate dalle reti Fideuram e Sanpaolo Invest) mentre Generali Italia polizze per 2,3 miliardi (Fineco e Credem) e infine ad Allianz polizze per 1,5 miliardi collocate dalla Popolare Agricola di Ragusa e da Cassa Risparmio di Bolzano.

La scissione riguarda ovviamente anche i dipendenti ex Eurovita. I sindacati First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca di Cronos Vita hanno ricevuto le lettere di apertura della procedura sulla scissione totale di Cronos. Una procedura con modalita' che non sono piaciute ai rappresentanti dei lavoratori. "L'azienda ha gia' stabilito i criteri per la suddivisione del personale per ciascuna compagnia di destinazione, senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali e prima ancora di iniziare l'esame congiunto" si legge nel comunicato unitario. "Ogni lettera riporta infatti un allegato denominato 'dipendenti trasferiti' con un elenco riportante il numero dei dipendenti, la matricola, l'inquadramento e l'ufficio attuale. Alla luce di quanto e' accaduto, dichiariamo sin d'ora che la nostra azione sara' dura, determinata e coerente".

