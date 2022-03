Criptovalute: Binance ottiene la prima licenza nel Golfo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - Binance, una delle maggiori piattaforme di criptovalute al mondo, ha ottenuto la prima licenza per operare nel Golfo, in Bahrain.

La societa', creata in Cina ma poi bandita da Pechino, fornira' servizi di scambio e gestione di criptovalute sotto la supervisione della Banca centrale del Bahrain. Il fondatore e ceo di Binance Changpeng Zhao ha elogiato il quadro normativo messo in atto dalle autorita' del Bahrain e i "criteri imposti" dalla Banca centrale nella lotta al riciclaggio di denaro, mentre la maggior parte delle autorita' di regolamentazione nel mondo diffida delle criptovalute. Il Bahrain punta a diventare un hub regionale per le societa' di criptovalute. Anche Dubai ha annunciato a inizio marzo l'adozione di una legge sulle monete virtuali e la creazione di un'autorita' di regolamentazione per le criptovalute. Secondo Bloomberg, che cita una fonte informata, l'emirato avrebbe concesso una licenza anche a Binance. Anche FTX ha annunciato oggi il lancio delle sue operazioni e l'apertura di una sede regionale a Dubai.

