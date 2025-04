Cripto: Scotti (Bankitalia), nuovo approccio regole per evitare evasione fiscale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - Nel nuovo mondo della finanza digitale i regolatori e i responsabili delle politiche di tassazione devono andare a braccetto per affrontare le sfide che pongono le cripto-attivita' come ad esempio il rischio di favorire, per le loro caratteristiche intrinseche, l'evasione fiscale cosi' come accade con il contante. Lo indica la Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti, in un convegno a Roma. Gli asset digitali "stanno rimodellando i settori dei pagamenti e della finanza, offrendo nuove opportunita' ma anche ponendo nuovi rischi o esacerbando le vulnerabilita' tradizionali. In questo panorama in rapida evoluzione, lo sviluppo di nuovi approcci alla regolamentazione e alla tassazione, accanto a quelli tradizionali, e' fondamentale per evitare indebite limitazioni all'innovazione, salvaguardando al contempo la stabilita' e l'integrita' finanziaria, il corretto funzionamento dei mercati e dei sistemi di pagamento, la protezione dei diritti degli individui e l'adempimento degli obblighi fiscali". Il mondo delle cripto puo' sfuggire alla tassazione. Secondo l'esponente del Direttorio di via Nazionale "L'anonimato, l'assenza di una territorialita' e la natura decentralizzata di alcune cripto-attivita', possono consentire a individui e aziende di nascondere le transazioni, creano opportunita' di evasione fiscale, proprio come fanno i pagamenti in contanti. Le attivita' e i servizi digitali possono anche rendere difficile l'applicazione delle tasse. I modelli tradizionali di dichiarazione e applicazione delle tasse che si basano su "terze parti" per tracciare il reddito non funzionano bene nel mondo digitale".

Ggz

(RADIOCOR) 07-04-25 15:29:35 (0491) 5 NNNN