Credito Sportivo: vince in appello contro Unicredit per dividendi in eccesso

Recuperati 61 milioni da sei banche socie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Il Credito Sportivo ha continuato a vincere le cause contro gli azionisti privati sulla querelle della restituzione dei dividendi, pagati dalla banca pubblica tra il 2005 e il 2010, e risultati in eccesso rispetto alla natura di ente pubblico dell'istituto che sta per completare la trasformazione in spa. Vertenza che si trascina da anni. L'ultima pronuncia favorevole e' una sentenza della Corte di Appello di Roma contro UniCredit, arrivata nel gennaio di quest'anno. Ne da' conto il bilancio del Credito Sportivo. La banca guidata da Andrea Orcel aveva gia' versato, dopo il primo grado, oltre 8,4 milioni di dividendi ricevuti in eccesso in quegli anni dal Credito Sportivo oltre a 1,33 milioni di interessi ed oneri riconosciuti. Nel corso del 2023, indica il bilancio della banca presieduta da Beniamino Quintieri, c'e' stato anche il giudizio favorevole del Tribunale di Cagliari, in primo grado, che ha costretto il Banco di Sardegna (gruppo Bper) a versare 2,61 milioni tra capitale e interessi maturati. Il Credito Sportivo ha gia' recuperato complessivamente da sei banche socie 61,04 milioni.

