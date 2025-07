Credito Sportivo: protocollo con Provincia autonoma Trento e Cassa del Trentino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Il Credito Sportivo firma un protocollo con la Provincia autonoma di Trento e il suo 'braccio' finanziario, Cassa del Trentino spa. L'obiettivo dell'accordo, si legge in una nota, e' quello di avviare una collaborazione per promuovere e favorire la realizzazione di attivita' di interesse comune, sul territorio della Provincia autonoma di Trento, su iniziative per lo sviluppo sostenibile dello sport, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Alla cerimonia della firma hanno partecipato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il Presidente di Cassa del Trentino, Marco Radice e il Presidente della banca pubblica, Beniamino Quintieri.

Con questa firma - commenta Fugatti - si ufficializza l'intesa tra Amministrazione provinciale, Cassa del Trentino e l'Istituto per il credito sportivo e culturale, secondo lo schema di accordo gia' approvato dalla Giunta, rendendo concreta la collaborazione strategica per progetti di sviluppo territoriale in ambiti come lo sport e la cultura".

Marco Radice presidente della spa trentina afferma: "'Cassa del Trentino si conferma sempre piu' un attore centrale del sistema pubblico provinciale, nel suo ruolo di advisor finanziario dell'Amministrazione e quale punto di riferimento per la progettazione di investimenti innovativi rivolti allo sviluppo locale'.

Beniamino Quintieri, presidente del Credito sportivo, osserva che la firma del protocollo "rappresenta un'importante tappa nel percorso di collaborazione tra l'Istituto e gli enti territoriali impegnati a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso lo sport e la cultura".

Quintieri aggiunge che si punta a realizzare "progettualita' di qualita', capaci di generare impatto positivo sul territorio, favorire la coesione sociale e migliorare la qualita' della vita delle comunita'".

com-Ggz

(RADIOCOR) 02-07-25 18:13:48 (0553) 5 NNNN