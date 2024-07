Credito Sportivo: Intesa Sanpaolo e Generali escono dal capitale

Possibile esercizio recesso anche da altri soci minoranza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - Gli azionisti di minoranza del Credito Sportivo si avviano all'uscita con l'esercizio dell'opzione di recesso che si e' aperta con la trasformazione in spa della banca che "persegue una missione di pubblico interesse, esercitando l'attivita' bancaria, al fine di sviluppare e sostenere l'attivita' di soggetti pubblici e privati nei settori dello sport e della cultura, secondo logiche e a condizioni di mercato" come si legge nell'articolo 1 del nuovo Statuto. Ad esercitare il recesso apprende Radiocor (il termine per farlo scade stasera) sono stati finora Intesa Sanpaolo e il gruppo Generali. In ambienti finanziari non si esclude che una mossa simile possano farla anche le altre banche presenti storicamente nel capitale dell'ex ente pubblico presieduto dall'economista Beniamino Quintieri. Mps, Bnl, Banco di Sardegna e Dexia (ex Crediop) detengono piccole quote di minoranza.

Nell'azionariato c'e' anche Cdp. L'uscita dei soci 'privati' non sorprende gli addetti ai lavori, considerando anche la lunga vertenza giudiziaria intrapresa dagli azionisti contro la banca pubblica partecipata, a fronte dell'obbligo di restituzione dei dividendi eccedenti pagati dall'istituto tra il 2005 e il 2010.

Ggz

(RADIOCOR) 05-07-24 18:20:45 (0573)NEWS 5 NNNN