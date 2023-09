Credito Sportivo: Beniamino Quintieri nuovo presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 set - Beniamino Quintieri e' il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, nominato dal ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisita l'intesa del ministro della Cultura. Si conclude, dunque, l'interim di Antonella Baldino che, ad ottobre 2022, aveva assunto le funzioni di presidente a seguito della nomina di Andrea Abodi come ministro per lo Sport e i Giovani.

Antonella Baldino continuera' ad esercitare le funzioni di consigliere di amministrazione come membro designato da Cassa Depositi e Prestiti. 'Un sentito augurio di buon lavoro al professor Beniamino Quintieri - ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani - con la certezza che, grazie alla sua esperienza e la sua autorevolezza, operera', unitamente al consiglio di amministrazione, per consolidare ulteriormente la missione sociale dell'istituto per il Credito Sportivo, unica banca pubblica a servizio del mondo dello Sport e della Cultura per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture materiali e immateriali della nostra nazione'.

Cultura e Sport "rappresentano un binomio fondamentale per promuovere la conoscenza, l'inclusione sociale e la diffusione di valori fondamentali necessari per contribuire a creare una nazione migliore. Sono certo che l'esperienza e la competenza del professor Quintieri forniranno un grande contributo all'Istituto', ha affermato Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura. Quintieri e' ordinario di Economia e finanza internazionale alla facolta' di economia dell'universita' 'Tor Vergata' e presidente della Fondazione Tor Vergata e della Fondazione Manlio Masi. Tra gli altri incarichi, e' stato presidente di Sace e presidente dell'Ice.

