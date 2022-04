Credito: Sabatini (Abi), digitalizzazione importante ma serve tutela dati risparmiatori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - "Negli ultimi anni ci sono state numerose iniziative della Commissione europea per arrivare a regole comuni, anche su aspetti di evoluzione della moneta e sul ruolo dell'euro nei pagamenti, in particolare con arrivo l'euro digitale, una evoluzione globale cui stanno lavorando molte banche centrali - ha proseguito Sabatini -. L'arrivo di una nuova forma di moneta offre qualcosa di nuovo, aumenta competitivita' dell'economia europea e rafforza euro come valuta globale.

L'Abi vuole fornire un approccio comune per conciliare lo scambio di informazioni e coordinamento. La tecnologia offre vantaggi a consumatori finali per la sua velocita' e flessibilita' nel trasferimento di servizi e per la possibilita' di operazioni da remoto. E questo si e' visto durante la pandemia che ha verificato la capacita' del settore di offrire servizi essenziali senza interruzioni nonostante limitazioni ai movimenti e spostamenti'.

