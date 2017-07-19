Credito Lombardo Veneto: ok soci a Marco Fumagalli presidente e Paolo Gesa a.d.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - L'assemblea degli azionisti del Credito Lombardo Veneto ha deliberato il rinnovo degli organi sociali, segnando 'un passaggio chiave nel percorso di rilancio della Banca'. L'assemblea ha nominato il nuovo cda, in carica per il prossimo triennio, composto da Marco Maria Fumagalli, Paolo Gesa, Aldo Bonomi, Giancarlo Dallera, Emanuela Giusti, Marco Gobbi, Carlo Jannone, Andrea Milanesi, Chiara Segala, Andrea Ruggeri Gnutti e Lucrezia Cossu. Il board, al termine dell'assemblea, ha poi nominato Fumagalli come presidente, Bonomi e Jannone come vice e confermato le deleghe in capo all'a.d. Gesa, 'a cui e' affidata la guida operativa del piano di rilancio'.

Fumagalli, laureato in Economia e Commercio all'Universita' Cattolica, e' commercialista e revisore legale. Ha maturato esperienza nei mercati finanziari, ricoprendo ruoli dirigenziali in Consob, Centrobanca (gruppo Ubi) e come amministratore di societa' quotate.

Il nuovo assetto di governance, spiega l'istituto, 'si caratterizza per un significativo rinnovo del cda, con un rafforzamento delle competenze in materia industriale, finanziaria e di mercato, in coerenza con l'evoluzione della compagine azionaria e con il nuovo posizionamento strategico della banca'. Il rinnovo degli organi sociali si inserisce 'nel percorso di marcata discontinuita' avviato nella seconda parte del 2025', che ha visto il rafforzamento patrimoniale della banca, con il completamento dell'aumento di capitale da 20 milioni di euro lo scorso dicembre, l'ingresso nel capitale di investitori istituzionali ed industriali - tra i quali Banco di Desio e della Brianza e First Capital Spa, oltre a gruppi industriali e finanziari di primo piano, tra cui Orion Holding Spa - e l'approvazione del Piano Industriale 2026-2029.

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(RADIOCOR) 28-04-26 16:39:35 (0588) 5 NNNN