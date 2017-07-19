Credito Lombardo Veneto: cartolarizzazione da 30 mln per Satispay

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Credito Lombardo Veneto ha perfezionato un'operazione di cartolarizzazione a supporto del servizio Buy Now Pay Later ("Paga in 3") di Satispay Europe, fintech europea nel settore dei pagamenti digitali. La cartolarizzazione prevede un programma complessivo da 30 milioni di euro, strutturato con emissione di notes senior e notes junior. Credito Lombardo Veneto ha ricoperto insieme a Banca Finint il ruolo di arranger, intervenendo anche come senior noteholder e risk retention holder. Banca Finint e' anche master servicer, computation agent, corporate servicer, account bank, paying agent e rappresentative of the noteholders. Il portafoglio sottostante e' costituito dai crediti originati dal servizio "Paga in 3". Il programma e' stato costruito su un processo di selezione della clientela basato su criteri di eleggibilita' e monitoraggio continuo delle performance del portafoglio. L'operazione e' un esempio di come strumenti di finanza strutturata possano supportare la crescita di operatori innovativi, consentendo di trasformare portafogli di crediti performing in nuove risorse finanziarie da destinare allo sviluppo del business. "Il mercato fintech sta raggiungendo una fase di maturita' in cui, accanto alla capacita' di innovare, diventa fondamentale poter contare su strutture di funding efficienti e scalabili", ha detto Paolo Gesa, Ad di Credito Lombardo Veneto, spiegando che l'operazione "rappresenta un modello innovativo di integrazione tra banca tradizionale e nuova finanza".

L'operazione si inserisce nella strategia di Credito Lombardo Veneto di sviluppare una piattaforma dedicata alle cartolarizzazioni, allo specialized lending e al supporto finanziario delle fintech. "Operazioni come questa ci permettono di continuare a far crescere il servizio in modo solido, affiancando alla capacita' di innovare una struttura di funding efficiente", ha aggiunto Alberto Dalmasso, Co-Founder e Ceo di Satispay.

Ars

(RADIOCOR) 28-07-26 10:22:00 (0263) 5 NNNN